CERVETERI – La comunità questa mattina si stringe per dare l’ultimo saluto a don Domenico Giannandrea, per tutti “don Mimmo”. Le esequie si svolgeranno alle ore 10.30 nella chiesa di San Francesco d’Assisi. Tutta Cerveteri in realtà è in lutto per la scomparsa del parroco di 62 anni. La messa sarà celebrata dal vescovo monsignor Gianrico Ruzza. Oltre alle istituzioni, migliaia e migliaia cittadini hanno rivolto messaggi in queste ore. «Un simbolo per la comunità è un maestro di cristianità», scrive Vincenzo. «Un dolore immenso: don Mimmo lascia un vuoto incolmabile», è il pensiero di Luigi.

