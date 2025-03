CERVETERI - Non si arresta l'allarme furti nella frazione di Cerenova. Una vera e propria escalation di segnalazioni in questa settimana sta mettendo in allarme l'intera frazione. L'ultimo tentativo di effrazione in casa, si è registrato la scorsa notte quando i malviventi sono riusciti ad entrare in una abitazione aprendo l'inferriata apposta alla porta di ingresso, grazie ad una chiave passeportout. «La casa - ha spiegato la proprietaria che ha voluto mettere in guardia gli altri residenti della zona - ha inferriate e in quel momento c'erano tutti in casa. Era più o meno l'1.30». A mttere in fuga i ladri sarebbe stato il vicino che sentiti strani rumori si è portato al piano di sopra sorprendendo i malviventi nel salone dell'abitazione: «Ha strillato e sono scappati scavalcando il cancello come gatti. Mio marito - spiega ancora la proprietaria sui social - anche lui sveglio ha sentito l'urlo e si è affacciato. Sono stati chiamati i carabinieri ed è stata fatta denuncia». Il presidente del controllo del vicinato, Enzo Musardo, intanto, invita tutti «ad alzare il livello di allerta perché questo fenomeno è in crescita». «È bene segnalare ogni presenza anomala alla chat del gruppo di sicurezza del vicinato, indicando auto, targa e personaggi», ha concluso.

