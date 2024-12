Cercano di pagare in un negozio di Montefiascone con una banconota falsa, ma l’esercente se ne è accorge e chiama il 112. E’ così che sono finiti in manette 3 pregiudicati tra i 35 e i 45 anni. Infatti a seguito della segnalazione giunta alla centrale operativa della Compagnia di Montefiascone, i carabinieri della Stazione insieme a quelli del Nucleo operativo e radiomobile si sono posizionati nei punti nevralgici del territorio riuscendo ad individuare e fermare il veicolo con a bordo i tre italiani tutti provenienti dal meridione. In loro possesso, all’interno di un borsello i militari hanno rinvenuto numerose banconote per la somma di 6.250 euro che però da accertamenti tecnici effettuati presso un istituto di credito locale sono risultate tutte false e di conseguenza sequestrate. Grazie alla sinergica collaborazione tra i carabinieri, gli esercenti e i loro dipendenti, i militari sono risaliti a un quarto complice che è stato rintracciato, identificato, e denunciato a piede libero. In possesso del gruppo sono stati trovati anche strumenti da effrazione e documenti falsi.

Il brillante risultato conseguito dai militari della Compagnia di Montefiascone è stato reso possibile grazie alla fiducia che i cittadini e soprattutto grazie alla prontezza con cui l’esercente, dopo aver sventato la spendita della banconota falsa in suo danno, ha poi immediatamente avvisato i carabinieri, dando loro le informazioni necessarie per intercettare i presunti responsabili.