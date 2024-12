SANTA MARINELLA – Lunedì, alle 18, presso l’aula consiliare “Silvio Caratelli” di via Cicerone, sarà presentato il libro di Pier Ferdinando Casini “C’era una volta la politica. Parla l’ultimo democristiano”. Dialogherà con l’autore l’assessore alla Cultura Gino Vinaccia, alla presenza del sindaco Pietro Tidei.

“Pier Ferdinando Casini – afferma il sindaco - è la memoria storica di questi ultimi quarant’anni di politica italiana. Fu presidente della Camera durante la mia esperienza come deputato tra il 2001 e il 2006 e ne serbo un bel ricordo. Come me, ha attraversato la prima e la seconda Repubblica. Il suo libro sarà quindi l’occasione per ripercorrere tanti avvenimenti storici e politici che hanno segnato il nostro Paese e farli conoscere anche ai più giovani. Saranno infatti le nuove generazioni che si dovranno impegnare nella vita politica del Paese, con competenza e studio, seguendo quei valori sani di cui si nutriva la politica di un tempo. Invito perciò i cittadini a partecipare alla presentazione di lunedi dì pomeriggio presso la sala consiliare del nostro municipio”.

“Sono lieto di incontrare nuovamente Pier Ferdinando Casini – spiega l’assessore alla Cultura Gino Vinaccia che ha organizzato l’incontro - e avere l’occasione di ripercorrere con lui i tratti più significativi della vita politica del nostro Paese. Un patrimonio di esperienze che è anche una precisa indicazione per le nuove generazioni di politici. Tra aneddoti, ricordi, riflessioni e speranze, la storia italiana passa attraverso il filo della memoria. L’autore, nel libro, ci racconta del suo emozionante esordio in Parlamento, del rapporto con le personalità più importanti della Dc, del terremoto che scosse la politica italiana con tangentopoli, e poi dei governi di centrodestra e della sua presidenza della Camera. Il suo è un libro che sa ricostruire i momenti salienti di un’esistenza al servizio della cosa pubblica”.

