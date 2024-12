LADISPOLI - Natale di solidarietà al centro anziani di via Milano. La struttura, grazie ai soci coordinati dal presidente Giovanni Vincenzi, ha raccolto oltre 2mila euro che sono stati utilizzati per acquistare 50 pacchi con beni di prima necessità. La distribuzione degli stessi è stata organizzata grazie alla sinergia tra gli assessori Daniela Marongiu, Gabriele Fargnoli e suor Gabriella Cuccuru, rappresentante delle suore Salesiane di via Trieste. Questa collaborazione ha permesso di stilare una lista di beneficiari garantendo che l’aiuto arrivasse a chi ne aveva veramente bisogno.

