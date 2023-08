Cene dei facchini di Santa Rosa: una tre giorni da record. Oltre il tutto esaurito per le cene organizzate dai facchini in piazza San Lorenzo con i fondi che andranno come sempre in beneficenza per l'associazione Campo delle rose, la casa famiglia di Pianoscarano ed altre associazioni bisognose. E' ancora presto per parlare di numeri ma, secondo le prime stime, nelle 3 serate si sono contati non meno di 4 mila persone.

L'evento è terminato ieri sera con l'ennesimo pienone ed ha fatto piacere vedere in una piazza San Lorenzo stracolma tutte le autorità locali: dal vescovo di Viterbo Orazio Francesco Piazza alla sindaca d Viterbo Chiara Frontini, dal prefetto Antonio Cananà al questore Fausto vinci , passando per il consigliere regionale Daniele Sabatini e tutti i principali esponenti politici viterbesi e del comune di Viterbo.

La fila, che è arrivata tutte le sere fino al ponte di ingresso a piazza San Lorenzo, è stata smaltita però dalla capacità dei facchini di servire rapidamente e sempre con il sorriso sulle labbra. Nelle ultime due serate sono stati serviti il 24 agosto l’amatriciana, pasta al ragù di agnello, agnello a bujone e fagioli con le cotiche, ieri sera ancora l’amatriciana, pasta al ragù bianco, cinghiale a bujone e zuppa di funghi. Immancabili in ogni serata, invece, sono stati la braciola di maiale, la pancetta, le salsicce, le bruschette, il formaggio sardo, i fagioli, insalata, patate fritte, cocomero, cornetti, vino, birra, coca-cola ed ovviamente il caffè. Insomma, la beneficenza ha fatto direttamente rima con il mangiare d’autore. Caratteristiche le magliette dei facchini di Santa Rosa con la scritta “45 anni e non sentirli semo tutti de ’n sentimento” per ricordare i 45 anni del Sodalizio che saranno festeggiati in questo 2023.

Momenti importanti le esibizioni dei Rollover Band Rock’n roll anni 50, 60, 70, 80, gli Extratime Fabio Mereu e la sua band e le esibizioni della scuola di flamenco. Bravissima la presentatrice Eleonora Taratufolo che ha condotto le tre serate magistralmente coadiuvata dal presidente del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa Massimo Mecarini. Tra i momenti toccanti delle serate ci sono stati gli Street Workout, coordinati da Anna Maria Agosti e Rodolfo Valentini, che hanno ricordato il cantante Toto Cutugno, scomparso da pochi giorni, e la voce di Luisa Stella che ha cantato “Rosa è qui” e “Cento facchini”. E’ stata presentata anche la squadra della Vbc Viterbo di pallavolo che disputerà la serie B nazionale. Ieri sera, invece, tra gli ospiti tutta la formazionedella Mini Macchina del Centro Storico e tra poco si comincia con lo spettacolo musicale in compagnia degli Extratime.