BASSANO ROMANO – Cede un tratto di strada: chiusa via Garibaldi.

È stata l’amministrazione comunale del paese ad informare i cittadini.

Fortunatamente non sono stati registrati feriti né danni ad autovetture.

«Si avvisa la cittadinanza – spiegano dal palazzo comunale – che via Garibaldi è chiusa al traffico veicolare a causa di un cedimento della sede stradale.

Gli uffici si sono prontamente attivati per risolvere il problema il più rapidamente possibile. Consapevoli del temporaneo disagio, ringraziamo in anticipo per la collaborazione», hanno detto i rappresentanti istituzionali.