LADISPOLI - «C'è un disservizio in zona. Stiamo lavorando per il ripristino». È il messaggio, conciso e che non fornisce nessuna indicazione sui tempi di ripristino, che i residenti della zona di Marina di Palo si sono sentiti dire dall’altra parte della cornetta, da Acea Ato2. Il sabato mattina non è infatti iniziato nei migliori dei modi per diversi utenti che, aperto il rubinetto dell’acqua, si sono ritrovati a secco o con la pressione talmente bassa da non riuscire ad azionare la caldaia. Nessuna comunicazione ufficiale né da parte della Spa né da parte dell’amministrazione comunale. Solo chi ha provato a contattare Acea al numero verde, una volta inserito il Cap, ha ascoltato il messaggio. Non è la prima volta, purtroppo, che in città si verificano disservizi. La maggior parte questa estate, quando già dal pomeriggio, interi quartieri rimanevano a secco, a fronte di bollette lievitate.

