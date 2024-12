ALLUMIERE - La vicepresidente della Pro Loco Roberta Rosati, dopo poco meno di una settimana dal Palio delle Contrade interviene per dire la sua in merito all'esperienza vissuta e per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita della amatissima manifestazione.

«Sono state giornate intense, ricche di emozioni - spiega la vicepresidente della Pro loco di Allumiere, Roberta Rosati - entrare all'interno dell'organizzazione del Palio è un'esperienza che tutti quelli che amano il Palio dovrebbero fare».

«È una macchina organizzativa perfetta che mette in campo Istituzioni, volontari, forze dell'ordine, Contrade - aggiunge -: tutti con lo stesso scopo e la stessa passione. Mi unisco ai ringraziamenti per tutti i volontari che hanno dedicato del tempo per l'organizzazione e ancora tanti complimenti alla Contrada La Bianca per la vittoria su tutte e tre le competizioni". La presidente della Pro Loco Maria Pinardi e la vicepresidente Roberta Rosati all'unisono concludono: «Dopo la lunga ed estenuante "Settimana santa" (come la chiamiamo ad Allumiere) dobbiamo dire solo una parola: grazie! Grazie a tutti i volontari: il loro supporto è stato importante e i loro instancabili sforzi hanno giocato un ruolo essenziale nel rendere la giornata piacevole e memorabile. Il nostro amato "Palio delle Contrade" non avrebbe avuto il successo che ha avuto senza il coinvolgimento dei volontari. Sicuramente qualcosa si potrà migliorare, ma per il momento possiamo dire che ce l'abbiamo messa tutta ed è andata bene». Grazie a: Roberta Rosati, Monica Pinardi, Antonio Pinardi Marianna Feliciani, Ilia Pomponi, Romina Rosati, Mayko Buzzi, Orlando Buzzi, Antonio Pierucci Giovanni Giordano, Noemi Vernace, Aldo Braccini, Alessia Brancaleoni, Alessandra Ercolani, Annarita Giannini Giuseppina, Laura Esposito, Simona Superchi, Andrea Sgamma, Andrea Aru, Emanuele Stendardi Giovanni Sgamma, Augusto Superchi, Tiziana Franceschini e tutto lo staff dietro le gabbie", conclude la presidente Pinardi.

