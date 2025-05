ALLUMIERE - Importante podio conquistato dall’Università Agraria di Allumiere: soddisfazione per il presidente Cimaroli, per il responsabile tecnico Gianluca Corvi e gli altri membri. L’Ente agrario è stato presente alla terza “Vetrina del Cavallo Tolfetano” nel contesto della 45^ edizione del “ Riarto dei butteri” svoltosi a Canale Monterano. Nella categoria “Puledre” l’Agraria ha visto la propria puledra"Quintina delle cese" prima classificata. Quirica delle Cese 2^ clasifcata nella categoria “Puledre “e ancora “Quintina delle Cese”prima classificata come Miglior Soggetto di razza di tutti i partecipanti “Best show”. Un elogio all' amministrazione attuale e a quelle passate e agli addetti ai lavori di oggi e di ieri. “Grazie a Mariangela D’Amora, agli organizzatori e partecipanti della manifestazione per l'impeccabile riuscita - spiega Gianluca Corvi -fieri e felici di rappresentare al meglio la prodigiosa comunità di Allumiere”.