CIVITAVECCHIA – La Cattedrale non è riuscita a contenere le tantissime persone che questo pomeriggio si sono volute stringere attorno alla famiglia di Francesco De Martino, il 24enne stroncato nei giorni scorsi da una miocardite. La chiesa era gremita per i funerali del giovane, così come il sagrato e la piazza; un silenzio surreale, rotto dagli applausi che hanno accompagnato l’uscita del feretro dalla chiesa, accompagnata da palloncini bianchi volati in cielo. E lacrime, tante. Di disperazione e di rabbia, per i 24 anni di Checco, e per i sogni e la vita che aveva ancora davanti. C’erano gli amici, i colleghi ormeggiatori, i compagni della squadra di calcio del Campo dell’Oro: tutti si sono stretti attorno a mamma Moira, papà Fabio e la sorella Eleonora, distrutti dal dolore. A loro l’abbraccio di tutta la città che, in questi giorni, non ha fatto mancare il suo affetto e la sua sincera vicinanza per un lutto che ha colpito l’intera comunità. L’ultimo gesto di amore della famiglia è stato quello di donare gli organi del ragazzo, per salvare altre vite.

