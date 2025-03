S. MARINELLA – Oggi e domani, dalle 9,30 alle 18,30 torna, per l’edizione primaverile, la mostra mercato nazionale di piante insolite e rare Verde in Scena, nella location del complesso monumentale del castello di S. Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale Laziocrea d’intesa con Mic e il Comune. In questa edizione, che sarà la prima ad inaugurare gli eventi botanici primaverili nel Lazio, spiccheranno importanti novità per quanto riguarda gli espositori, alcuni infatti debutteranno nella nostra regione.

Saranno presenti cinquanta espositori provenienti da tutte le regioni d’Italia e dal Costarica, con piante insolite e rare dei cinque continenti che soddisferanno i collezionisti ed i neofiti delle varie tipologie botaniche. Piante tropicali, mediterranee, cactacee e succulente, palme, agrumi, bromelie, Hoya, arbusti e rampicanti, erbacee perenni da foglia e da fiore, aromatiche, orchidee, rose, piante carnivore e, in generale, piante da esterno e da appartamento, oltre ad un assortimento delle ultime varietà del pesciolino Medaka. Una particolare segnalazione per lo stand con le ultime varietà di Sansevieria, verdi e variegate che saranno presentate in anteprima europea. A questi si aggiungeranno prodotti artigianali, miele, prodotti per il benessere e il tempo libero, substrati per la coltivazione, editoria di settore e molto altro, in esposizione all’interno del borgo sulla Spianata, a piazza delle Barrozze e nel piazzale della Guardia. Nel piazzale del Fontanile, prospiciente l’ingresso al castello, saranno presenti alcuni stand di street food.