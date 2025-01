SANTA MARINELLA - Il sindaco Pietro Tidei ha scritto una lettera al presidente di Lazio Crea Marco Buttarelli, in merito al protocollo d'intesa tra il Comune e Lazio Crea, sulla gestione del castello di Santa Severa.

“Egregio presidente – si legge nella missiva - con la presente, desidero sollecitare una risposta in merito alla definizione del protocollo d’intesa tra il Comune e Lazio Crea, relativo alla gestione e valorizzazione del complesso monumentale di Santa Severa. Come è noto il castello rappresenta un patrimonio di inestimabile valore storico, culturale ed economico per il nostro territorio. Da parte dell’amministrazione comunale c’è la massima disponibilità a collaborare per garantire che tale risorsa venga pienamente valorizzata nell’interesse della comunità locale e del turismo regionale. Tuttavia, nonostante gli sforzi e i contatti intercorsi, ad oggi non si è giunti alla sottoscrizione di un accordo definitivo. Questa situazione non solo penalizza le attività programmate e le potenzialità del sito, ma sta producendo effetti concreti e preoccupanti. Un esempio significativo è rappresentato dal recente crollo del tetto della Casa del Muratore all'interno del complesso. Questo episodio, sebbene probabilmente frutto di circostanze contingenti, evidenzia come la mancanza di un quadro chiaro e condiviso di competenze gestionali possa rallentare interventi essenziali e mettere a rischio la conservazione di un patrimonio di così alto valore storico. Un’ulteriore criticità riguarda il Museo civico, i cui locali si trovano all’interno del castello. Attualmente, la gestione del museo è affidata a una cooperativa il cui contratto è scaduto già dal 2022. Questa situazione ostacola la possibilità, da parte del Comune, di indire una nuova gara per l’assegnazione della gestione, poiché manca un protocollo d’intesa che regoli in maniera chiara e definitiva l’utilizzo degli spazi. È evidente come il protrarsi di questa condizione comprometta non solo il funzionamento del museo, ma anche l’offerta culturale per i cittadini e i visitatori”. “Riteniamo che un rinnovato accordo tra le parti sia indispensabile – conclude il sindaco - per stabilire una gestione condivisa e sostenibile degli spazi, definendo con chiarezza ruoli e competenze, nell’ottica di un rilancio strategico del castello e delle sue attività. A tal fine, invito Lazio Crea a valutare con priorità l’attuale proposta avanzata dal Comune o a formulare eventuali osservazioni o modifiche che possano condurre a una rapida conclusione delle trattative. Confidando in una celere risposta, rimango a disposizione per concordare un incontro operativo che consenta di superare le criticità e dare nuovo impulso a questa importante collaborazione istituzionale”.

