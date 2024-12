LADISPOLI - Lavori a rilento al Castellaccio dei Monteroni e il Comune è già pronto a sollecitare la ditta. Ad annunciarlo, durante una trasmissione radiofonica, è stato il consigliere delegato alle Aree Protette Filippo Moretti. «Ci siamo aggiudicati un finanziamento di 3,6 milioni di euro grazie ai fondi del Pnrr. A vincere la gara è stata un'azienda che si occupa di restauri da tantissimi anni e che collabora anche con la Sovrintendenza archeologica». I lavori però, partiti lo scorso 11 settembre (come annunciato lo scorso anno dal sindaco Grando) stanno andando a rilento. «Siamo già all'opera per sollecitarli», ha aggiunto proprio Moretti nel corso dell'intervista radio. Un recupero, quello del Castellaccio dei Monteroni, ritenuto «importante» per il consigliere delegato, essendo «forse l'unica proprietà storica del comune di Ladispoli che non è una città antica ma abbastanza giovane».

IL PROGETTO. Nel progetto di recupero, come spiegato proprio nei mesi scorsi dagli amministratori comunali, è «inclusa anche la "stalla" esterna al Castello e tutta l'area verde circostante». La struttura una volta ultimato il restyling «sarà destinata ad ospitare mostre, esposizioni museali, eventi culturali ed enogastronomici, manifestazioni e mostre su prodotti tipici e diverrà - avevano detto da palazzo Falcone - uno dei luoghi nei quali sarà possibile celebrare matrimoni ed unioni civili».

