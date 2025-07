È precipitato nella forra facendo un volo di diversi metri. Un 53enne oggi pomeriggio ha riportato gravissime ferite dopo un volo nel dirupo che si affaccia sulla Valle Suppentonia, nei pressi del santuario di Santa Maria ad Rupes a Castel Sant’Elia. L’uomo, originario di Manziana, è stato soccorso dai vigili del fuoco che lo hanno affidato al 118. Vista la gravità delle sue condizioni, è stato trasportato in eliambulanza in ospedale a Roma. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Pare che l’uomo in un messaggio al fratello abbia chiesto di prendersi cura della madre.