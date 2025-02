SANTA MARINELLA – Si fa sempre più spasmodica l’attesa per gli otto assegnatari delle case popolari di via Elcetina che ancora non possono prendere possesso del loro alloggio perché, dopo circa un anno, la società Enel, non ha ancora attivato la corrente diretta. Nella stessa situazione, ci sono altri due alloggi che devono essere dati in consegna. «Da Ater – dice il presidente del Comitato Cittadino per il Diritto alla Casa Stefania Abbatiello - non ci arrivano risposte. Il commissario Fasoli si è chiuso a riccio mentre la Regione, che inizialmente sembrava accelerare sull’acquisto degli altri 47 alloggi, si è addormentata. Chiedo allora all’assessore alla Casa della Regione Ciacciarelli, invece di andare sempre a Frosinone, perché non si fa anche un giro a Santa Marinella che così può vedere con i suoi occhi una realtà abominevole? Sono due anni che viviamo in un cantiere a cielo aperto, avendo problemi anche sui bonus e sgravi fiscali. Spero che l’assessore si dia una mossa e si attivi per venire incontro a quei cittadini che attendono impazienti una casa popolare. È una cosa vergognosa, anche il comportamento del commissario Ater, che non intende ricevere nessuno e non risponde alle email di nessuna persona di qualsiasi orientamento politico».

