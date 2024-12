FIUMICINO - «Approvata all’unanimità la mozione presentata al Consiglio Comunale relativa alla richiesta di incrementare il numero di case rifugio presenti nel Comune di Fiumicino»

Lo hanno dichiarato i consiglieri comunali Ezio Di Genesio Pagliuca e Paolo Calicchio, primi firmatari della proposta presentata all’aula consiliare. “La mozione prevede un impegno da parte del Sindaco Mario Baccini e di tutta la giunta nell’investire più risorse per realizzare almeno una nuova struttura nel territorio. Ad oggi nel Comune è presente una sola casa rifugio che ospita alcune donne vittime di violenza con figli, le quali seguono un progetto individuale di accoglienza temporanea- proseguono i consiglieri Ezio Di Genesio Pagliuca e Paolo Calicchio- teso all’inserimento sociale, in vista di un successivo percorso di autonomia. In base alla Convezione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne è prevista la presenza di una sistemazione familiare in strutture sicure e specializzate per ogni 10.000 abitanti. Avendo Fiumicino una popolazione di circa 82.000 residenti si rende ancor più necessario incrementare tali strutture, tese a garantire consulenza e sostegno alle donne sottoposte a violenza e ai loro eventuali figli minori, tutelandole da ogni forma di pericolo e di rischio per l’incolumità fisica e psichica, sempre in prospettiva di una vita indipendente. È quindi evidente, anche in prospettiva della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne- hanno concluso i consiglieri- la necessità di garantire maggiori posti letto per le vittime di violenza presenti sul territorio, sostenendo ogni attività utile alla loro realizzazione. L’approvazione della mozione è stata possibile anche grazie al lavoro svolto in Commissione Servizi Sociali e Sanitari ed è il risultato di una dialettica costruttiva tra maggioranza e opposizione che almeno per i temi sociali, a volte, è positivamente collaborativa e serena»