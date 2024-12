SANTA MARINELLA – Il sindaco Pietro Tidei, tenendo fede alla richiesta del Comitato Cittadino Emergenza Abitativa, ha firmato una delibera di giunta in cui chiede alla Regione Lazio e all’Ater, di stanziare i fondi necessari per realizzare le ultime 47 abitazioni popolari del comprensorio di Via Elcetina. Il primo cittadino, consapevole che in città ci sono 137 famiglie che non hanno un posto dove vivere e le possibilità economiche di affittare una abitazione civile, fa appello all’assessore regionale alla casa Ciacciarelli, di stanziare un contributo per ultimare le case presenti di Via Elcetina.

Dopo aver consegnato una ventina di abitazioni già occupate dagli aventi diritto, ora Tidei spinge la Regione e l’Ater ad avviare i lavori di ristrutturazione dei restanti 47 alloggi. Oltre al primo cittadino, erano presenti in giunta gli assessori Amanati, Gaetani, D’Emilio, Mei e Vinaccia. “Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta numero 209 del 3 dicembre 2022 con la quale si prendeva atto della drammatica emergenza abitativa formulando richiesta all’Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del comprensorio di Civitavecchia per accelerare i procedimenti di competenza – si legge nell’atto di giunta – visto che nel corso del 2023, al protocollo del Comune, sono pervenute 77 nuove domande per l’inserimento nella graduatoria valida per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e che, per converso, solo 10 alloggi sono stati resi disponibili da Ater per la loro assegnazione, considerato che il Comune è a forte vocazione turistica e la sua vicinanza con la Città Metropolitana di Roma Capitale l’ha resa una frequentatissima meta per il turismo di prossimità con conseguente dirottamento degli alloggi privati disponibili sugli affitti brevi estivi, considerato che il Comune ha una graduatoria per l’assegnazione di alloggi popolari che registra 138 richieste, considerato che nella graduatoria vi sono diverse persone senza fissa dimora e con situazioni sociali drammaticamente degradate e che Regione Lazio, con il completamento del complesso di Via Elcetina, allieverebbe la drammatica crisi alloggiativa del Comune, ritenuto quindi assolutamente necessario sollecitare tutti i soggetti coinvolti per il completamento del complesso di Via Elcetina, anche per evitare fenomeni di occupazione abusive delle strutture già in parte completate, formula un appello al Presidente della Regione Lazio ed alla Giunta Regionale per lo sblocco dei fondi necessari ad Ater per completare l’acquisto degli alloggi di Via Elcetina con la messa in disponibilità agli aventi diritto”.

