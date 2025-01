FIUMICINO - «Questo è un momento decisivo per il bene della nostra comunità». Queste le parole di Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia, in merito alla recente decisione del Consiglio Comunale di revocare la concessione del terreno per le case Erp in via E. Berlinguer.

Si tratta, infatti, di un bel regalo per gli inquilini che, dopo tempo, vedono finalmente giustizia: «Il Comune di Fiumicino ha avviato la revoca della concessione del terreno con conseguente inefficacia/nullità/invaliditàinsanabile degli atti di trasferimento degli immobili acquistati tramite gara competitiva il 19 dicembre 2024», hanno spiegato gli inquilini di via Berlinguer 21.

«Purtroppo il 19 dicembre 2024, 11 appartamenti su 15 dello stabile di via E. Berlinguer- hanno continuato - sono stati venduti tramite asta competitiva dalla procedura fallimentare nonostante le molteplici diffide del nostro legale avv. Vincenzo Perticaro e del Comune di Fiumicino e violando il diritto di prelazione che abbiamo noi assegnatari degli alloggi. Clamoroso l’atteggiamento della procedura fallimentare che non ha tenuto conto neanche dell’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione del 12 novembre 2024 in risposta al nostro ricorso sul decreto di vendita delle nostre case tramite gara competitiva. La Suprema Corte di Cassazione ha affermato: “… la predetta disposizione impone al giudice delegato di procedere alla sospensione della procedura concorsuale sugli immobili della società fallita che rientrano nella normativa speciale, al fine di compiere le verifiche previste dal comma 378, indipendentemente da chi sia il soggetto che abbia presentato l’istanza di fallimento…”

“«Vogliamo pertanto ringraziare per l’avvio della procedura di revoca del terreno e ciò che ne consegue- hanno concluso gli inquilini- il sindaco Mario Baccini, l’avvocatura del Comune Avv. Federica Forcellini e il consigliere comunale Alessio Coronas che si stanno adoperando per far rispettare la legge e tutelare noi, semplici famiglie truffate».

Continua la soddisfazionne del capogruppo di Forza Italia, Alessio Coronas che aggiunge: «Con questa azione coraggiosa, stiamo affrontando una situazione che da troppo tempo necessitava di una soluzione definitiva,” prosegue Coronas. La decisione, che segue un lungo periodo di incertezze e problemi legati alla gestione precedente, mira a rilanciare il progetto e a garantire che gli alloggi siano adeguatamente utilizzati a beneficio di chi ne ha realmente bisogno.

«È essenziale che le risorse pubbliche siano gestite con responsabilità e trasparenza - aggiunge -. Questo intervento dimostra il nostro impegno costante nel risolvere le problematiche del territorio e nel migliorare continuamente le condizioni di vita dei cittadini di Fiumicino».

«L’azione di revoca apre la strada a nuove possibilità per l’area, inclusa la progettazione di soluzioni abitative più efficaci e l’ottimizzazione degli spazi per rispondere meglio alle esigenze della popolazione locale. “Continueremo a lavorare per assicurare che ogni progetto immobiliare rispetti gli standard più elevati e serva al meglio gli interessi della nostra comunità»,conclude Coronas.