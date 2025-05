S. MARINELLA – La presidente del comitato cittadino per il Diritto alla casa Stefania Abbatiello ha pubblicato sui social la determina di assegnazione dei due alloggi liberi del plesso delle case popolari di via Elcetina.

“In merito a ciò – commenta la Abbatiello - il comitato come ha scoperto pratiche non chiare che si stavano facendo sulla graduatoria comunale, slittando la pubblicazione a maggio per il rimodulamento, ai fini di rivedere i legittimi assegnatari in graduatoria del novembre del 2024, si è attivato affinchè ciò non accadesse. E con soddisfazione possiamo dire che ci siamo riusciti. Pertanto, vogliamo ringraziare la dottoressa Emanuela Gravina, che dopo averci ascoltato si è attivata personalmente per far rispettare le norme e il diritto all'abitare, sollecitando Enel per gli allacci, così da poter assegnare agli aventi diritto le case prima del prossimo aggiornamento della graduatoria. In poche parole sia il Comitato che Ater, nella figura della signora Gravina, hanno fatto rispettare la legittimità degli atti. Mi rivolgo a chi si era adoperato per cambiare le carte in tavola, che quando noi ci muoviamo, lo facciamo sempre con prove alla mano e cioè con fatti e non chiacchiere. Ringrazio la dottoressa Gravina perché è giusto che quando si viene accusati quando si sbaglia, si dia il giusto merito quando si fanno le cose per bene”.

©riproduzione riservata