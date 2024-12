SANTA MARINELLA – La presidente del comitato cittadino per l’emergenza abitativa, Stefania Abbatiello, esterna tutto il suo disappunto contro la dirigenza dell’Ater e contro l’assessore regionale per la casa Cianciarelli, perché, a mesi di distanza dall’assegnazione degli alloggi popolari di via Elcetina, ancora non è stata disposta la cabina per l’energia elettrica, creando gravi difficoltà a coloro che hanno ottenuto la casa popolare.

“Purtroppo, nelle case di via Elcetina – dice la Abbatiello - la cabina elettrica non è stata posizionata, pertanto non c'è la possibilità per gli otto inquilini a prendere possesso del proprio alloggio, nonostante tutto abbiano gravi difficoltà sia economiche che fisiche. Purtroppo sono mesi che ci stanno portando in canzonella. Mi rivolgo ora al nuovo Commissario dell’Ater Dottor Fasoli e agli ingeneri dello stesso ente, Mereu e Gravina, anche se capisco che il nuovo commissario si è insediato da poco e questa situazione l’ha ereditata. I signori Mereu e Gravina c’erano già, e ci è stato chiesto di pagare un anno di corrente elettrica senza che nessuno si sia mai presentato a leggere il contatore. Noi vogliamo pagare la corrente, ovviamente, perché l’abbiamo consumata, però rammento a Fasoli e a Mereu, che gli errori sono stati commessi dall’Ater e non dagli inquilini.

Ad esempio, l’impianto fotovoltaico, non essendoci la cabina, non è stato collegato, quindi non abbiamo potuto usufruire di una riduzione elettrica. Infatti, abbiamo perso il bonus elettricità del 2023, mentre nel 2022 lo abbiamo ottenuto tutti. Pertanto invito l’Ater a mettersi una mano sulla coscienza e a venirci incontro. Io, al dottor Fasoli, ho chiesto da tempo un incontro a scopo costruttivo per poter parlare di cose serie. Noi non vogliamo fare la guerra, vogliamo la pace e vogliamo andare avanti nella nostra vita quotidiana con tranquillità.

Per cui spero che la dirigenza Ater e anche l’assessore regionale alla casa Ciaciarelli, vengano incontro alle nostre esigenze".

