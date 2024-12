S. MARINELLA – Il sindaco Tidei ha inviato una lettera ufficiale all’Agenzia regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio e all’assessore al Bilancio della Regione Lazio Giancarlo Righini, per richiedere in comodato d’uso gratuito il “Casale Combattenti”, una struttura situata nelle adiacenze della Scuola Media di via delle Colonie. Il Casale, di apprezzabile valore paesaggistico, rappresenta una risorsa importante per la comunità, e potrebbe essere utilizzato per attività culturali o sociali. “Il Casale Combattenti – dice il sindaco Tidei - potrebbe rappresentare una struttura di grande valore per il nostro Comune e vederlo chiuso e abbandonato da anni provoca in noi rabbia e sconcerto. Oltretutto è già stato occupato abusivamente in diverse occasioni e grazie al nostro accorgimento liberato dalle forze dell’ordine, che colgo l’occasione di ringraziare per il quotidiano impegno di controllo del territorio. Con questa richiesta ad Arsial e alla Regione Lazio, puntiamo a ottenere la gestione della struttura per garantirne la conservazione e l’utilizzo a beneficio della comunità, magari destinandolo ad uno spazio rivolto ai giovani e alle tante attività culturali e sociali che si svolgono in città, favorendo di fatto l’inclusione e la promozione delle attività ludiche”.