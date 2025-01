SANTA MARINELLA – Intervento dei vigili del fuoco di Civitavecchia questa notte intorno alle 3.15 per l’incendio di un automezzo in via della Fornacetta.

All'arrivo sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato un carroattrezzi e una macchina completamente avvolti dalle fiamme.

La rapidità di spegnimento da parte degli uomini della Bonifazi ha evitato che l'incendio coinvolgesse le vetture parcheggiate nelle vicinanze e il canneto adiacente.

Non si è registrato nessun ferito. Presenti sul posto i Carabinieri di Santa Marinella per i rilievi del caso.

