CIVITAVECCHIA – Si è già messa in moto la macchina organizzativa per la 27^ edizione di “Io Faro Carnevale”. Quest’anno il tema scelto dal coordinamento, in collaborazione con il Comune e patrocinato dalla Fondazione Ca.Ri.Civ., è “Carnevale...e ora sto dicendo Pace”, intesa in senso ampio, come “pace militare, sociologica, politica e ambientale”, al quale si affianca la cura dell’ambiente, in una duplice sfida per la società: n messaggio potente che celebra l’unione tra tradizione e consapevolezza civica.

La sfilata che colorerà le strade del centro cittadino il 2 marzo 2025: le iscrizioni per partecipare alla sfilata sono aperte fino al 20 dicembre 2024, tramite e-mail all’indirizzo coord.toiofarocarnevale@gmail.com.

Il Coordinamento sottolinea come questa manifestazione sia un’opportunità per unire tutte le generazioni in una riflessione collettiva. La festa coinvolgerà bambini, giovani e adulti in attività che vanno oltre il semplice divertimento: dalle sfilate di maschere ai carri allegorici, tutti saranno invitati a riflettere sull’importanza di gesti quotidiani per il rispetto della natura e per la pace.

Numerose associazioni, scuole e comitati di quartiere hanno già aderito: Asd Urban Style, Ass. Canto d'Amore, Ass. Giocofesta città di Civitavecchia, Ccp. Civitavechia, Cral Portuali Civitavecchia, Circolo Arci San Gordiano, Aps La Lampada Blu, Aps RI-Me, Asd "Emozioni in Movimento", Andos Odv Civitavecchia, Ass.Tu.D., Asd Althea Accademy, Dragon Fly dance, Asd Smile Dancing, Ass. "Il Timone", Gruppo Genitori Manzi, Unione Musicale Civitavecchia, Banda Musicale G.Puccini, I.C. "E. Galice, I.C. Don Milani, I.C. Civitavecchia 2, Istituto S. Sofia, quartieri Aurelia, Cisterna Faro. Grazie al sostegno di partner ufficiali come Conad Nord Ovest e la Compagnia Portuale di Civitavecchia, la manifestazione intende promuovere la cultura ambientale e dei diritti come un vero “artigianato di pace”.