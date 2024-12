TARQUINIA - Si è concluso il corso per RSPP dei ragazzi del VA e VB Ragionieri programmatori ora AFM-SIA, teso al rilascio dell’attestato MOD A del TU sulla sicurezza D.Lgs 81/2008 previo superamento dell’esame finale e del conseguimento del diploma; è di tutta evidenza come questi corsi siano fondamentali per far crescere la consapevolezza nei futuri lavoratori delle norme esistenti poste a loro tutela nei luoghi di lavoro. Ogni giorno purtroppo sentiamo dai telegiornali di persone che muoiono mentre stanno lavorando, ad oggi le vittime accertate sono state ben 776, su base annua oltre due al giorno. Il referente del progetto Prof. Franco Capoccia coordinatore del corso di AMF-SIA ringrazia la ASL di Viterbo e nello specifico il servizio SPRESAL che in quasi 20 anni di corsi ha informato e formato attraverso i vari operatori succedutosi nel tempo (ispettori, medici, infermieri specializzati ed operatori amministrativi) moltissimi studenti nella convinzione che tali nozioni siano efficaci per evitare incidenti lavorativi di qualsiasi livello di gravità, ringrazia inoltre le imprese che hanno aperto le loro porte per far vedere agli alunni l’applicazione pratica delle norme di prevenzione e protezione ed in particolare la CE.ME Spa sempre disponibile ad accogliere gli studenti del l’Istituto V. Cardarelli, un ringraziamento finale va rivolto alla Dirigente Laura Piroli che ha sempre sostenuto questa attività che è diventata uno dei fiori all’occhiello del corso Ragionieri programmatori ora Amministrazione Finanza e Marketing Sistemi Informativi Aziendali. L’auspicio è che questo importante progetto possa proseguire nel tempo nel rispetto anche dei uno dei dettami del TU della sicurezza D.Lgs 81/2008 dove si prevede espressamente l’introduzione di “specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza in ogni attività scolastica ed universitaria”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA