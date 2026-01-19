Nuovi comandanti alla guida della stazione dei carabinieri di Canepina e Monterosi.

Si sono infatti insediati il luogotenente Alessandro Bozza e il maresciallo ordinario Benedetto Bruziches. Il luogotenente Alessandro Bozza, classe 1969 e di origini campane, il 24 novembre 2025 ha assunto il comando della Stazione di Canepina, ove già operava in qualità di sottufficiale in sottordine. La sua carriera nell’Arma è iniziata nel 1988 con le prime assegnazioni in Campania. Dopo il transito nella categoria degli Ispettori nel 1997, è stato trasferito alla Stazione di Viterbo, dove ha prestato servizio ininterrottamente per oltre vent’anni, fino al mese di luglio 2025. Il maresciallo ordinario Benedetto Bruziches, originario della provincia di Viterbo e classe 1973, guida la Stazione di Monterosi dallo scorso 3 gennaio. Arruolatosi nel 1993, ha maturato una significativa esperienza in diverse aree d’Italia: dal 1994 al 2000 ha operato in Emilia Romagna (tra Bologna, Ravenna e Rimini), per poi prestare servizio presso il reparto operativo del comando provinciale di Bari. Nel 2025 è giunto alla stazione di Ronciglione come sottufficiale in sottordine. Il suo profilo professionale è arricchito dalla partecipazione a missioni internazionali in Kosovo ed “Eunavfor Med Sophia”.

Per entrambi si apre una nuova e importante esperienza professionale, che li vedrà direttamente impegnati a operare sul territorio per la sicurezza delle comunità di riferimento.

