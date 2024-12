I capitani Felice Bucalo e Stefano Colusso sono stati promossi al grado di maggiore. Comandanti, rispettivamente, della compagnia di Viterbo e di Montefiascone, martedì scorso hanno ricevuto la promozione al grado superiore durante la visita al comando provinciale di Viterbo del generale di divisione Andrea Taurelli Salimbeni.

Felice Bucalo, 34enne italofrancese, nato a Messina, si è arruolato nel 2005 nella Scuola militare Teulié di Milano; dopo aver frequentato l’Accademia militare di Modena e la Scuola ufficiali carabinieri di Roma è stato comandante di plotone presso l’11° Reggimento “Puglia” di Bari, del nucleo operativo e radiomobile di Cosenza e della Compagnia di Girifalco in provincia di Catanzaro. Durante questi anni l’ufficiale ha prestato servizio in un’area estremamente critica per quanto riguarda la lotta al crimine organizzato, collaborando anche in prima persona con magistrati di fama internazionale, laureato in Giurisprudenza e Scienze Politiche, ultimato Mmaster di II livello in Intelligence, dal settembre 2021 ricopre l’attuale incarico a Viterbo.

Il maggiore Stefano Angus Colusso si è arruolato nelle fila dell’arma dei carabinieri nel 2000 e al termine del periodo di istruzione, è stato destinato nel milanese prestando servizio presso numerosi reparti. Dopo un breve periodo al 3° Battaglione carabinieri “Lombardia” è stato trasferito alla Tenenza di Cologno Monzese. Poi ha operato nel nucleo radiomobile e nel nucleo investigativo del Comando provinciale di Milano. Dopo un’esperienza alla Compagnia aeroporti carabinieri di Roma, ha prestato servizio nel foggiano, in una delle zone al momento “più calde” d’Italia per quanto riguarda il fenomeno della criminalità organizzata. Comandante della tenenza di Vieste prima e del nucleo operativo e radiomobile di Lucera poi, ha prestato servizio in quella provincia all’epoca della strage di San Marco in Lamis,. Nel 2019 è passato nelle unità mobili al comando di una compagnia operativa dell’8° Reggimento Carabinieri “Lazio”, incarico che ha retto sino al suo arrivo nella Tuscia nel settembre 2023 al comando della Compagnia carabinieri di Montefiascone.

Dal comandante provinciale, colonnello Massimo Friano, e da parte di tutti i colleghi le congratulazioni più sincere a due ufficiali.