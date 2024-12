Emilio Miceli è il nuovo comandante del Reparto operativo di Viterbo. Subentra al tenente colonnello Guglielmo Trombetta che da fine settembre ha assunto un incarico presso la direzione investigativa antimafia di Roma.

Proveniente dalla Sicilia, il tenente colonnello Miceli torna nella Tuscia dopo 15 anni. Dal 2005 al 2009, infatti, era stato comandante a Civita Castellana.

Nato a Castelvetrano, nel comune di Trapani, è sposato e padre di due figli di 24 e 30 anni.

«Sono contento di ritornare in questo territorio che ha i suoi impegni dal punto di vista operativo – ha detto Miceli incontrando ieri la stampa - Personalmente mi impegnerò al massimo per la sicurezza di questo territorio e dei suoi cittadini e per onorare l’Arma. Per me essere carabiniere è rettitudine ed esempio, un uomo al servizio delle istituzioni. Poi siamo anche persone, per me al primo posto viene la famiglia».

Ad accoglierlo il tenente colonnello, Pierugo Todini.

«Miceli - ha detto - ritorna dopo tanti anni dalla Sicilia, a distanza di 15 anni dal comando della compagnia di Civita Castellana. È stato a Trapani, ricomprendo diversi incarichi. Da ieri (lunedì) è il nuovo comandante del reparto».