Il maresciallo capo Santino Longobardi è il nuovo comandante della Stazione carabinieri di Carbognano. Il 1° maggio ha assunto l’incarico.

Quarantasettenne, originario di Salerno, si è formato prima alla Scuola allievi carabinieri di Campobasso e, in seguito, alla Scuola allievi marescialli di Velletri. Ha prestato servizio presso la Stazione carabinieri di Allumiere per poi passare ad Oriolo Romano, dove è stato in servizio per quasi 13 anni. Al maresciallo capo Santino Longobardi vanno gli auguri del comandante provinciale Massimo Friano: «Certo che saprà ben figurare e far sentire alla cittadinanza la vicinanza e l’operato dell'Arma dei Carabinieri in favore di tutta la collettività».