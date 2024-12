I carabinieri della Stazione di Vasanello hanno arrestato un marocchino 70enne per furto di un’autovettura. L’arresto è avvenuto venerdì a seguito di una segnalazione di un furto d’auto avvenuto in mattinata, nel centro cittadino di Vejano. L’operazione è scattata quando la Centrale Operativa, avuta notizia dell’accaduto, ha diramato le ricerche a tutte le pattuglie dislocate su territorio. In quel frangente il personale della stazione di Vasanello, in servizio di controllo del territorio, ha individuato nel pomeriggio un veicolo che corrispondeva alla descrizione di quello rubato, una Fiat 500 L, e dopo un breve inseguimento è riuscito a bloccare il sospettato. L’uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato condotto in caserma e successivamente trasferito presso la locale casa circondariale, a disposizione dell’autorità giudiziaria