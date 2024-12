CERVETERI – Fuggita da un allevamento di zona, si è spinta fino al centro abitato rischiando di scontrarsi con gli automobilisti di passaggio. La capra, forse attirata dalle luci, si è spinta fino ad un locale e dopo aver raggiunto il parcheggio stava per entrare nella sala da ballo. L’ospite ha seminato il panico ma l’animale è stato poi messo in sicurezza dalle guardie zoofile di Fare Ambiente Cerveteri che un po' a fatica sono riuscite comunque a metterlo alle strette e calmarlo prima che potesse avvicinarsi ai clienti della struttura di via dei Montarozzi.

Successivamente i volontari hanno rintracciato il proprietario riconsegnandogli la “testarda” capretta.

