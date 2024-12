Omicidio ieri sera a Caprarola dove un uomo di 68 anni, Renzo Cristofori è stato accoltellato e ucciso da un 35enne che risiede in zona. Il fatto è avvenuto in via Mazzini intorno alle 22. Per cause che sono ancora in corso d’accertamento, tra i due è scoppiata una lite accesa. Al culmine del diverbio la vittima è stata raggiunta da 5 coltellate. I residenti, richiamati dalle urla, hanno dato subito l’allarme ma all’arrivo del 118 per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Ronciglione che poi hanno fermato il 35enne. Le indagini, tuttavia, sono ancora in corso per ricostruire tutti i dettagli della vicenda e risalire al movente.