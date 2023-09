Perseguita compaesani e vicini di casa. Venerdì scorso un 30enne è stato arrestato dai carabinieri di Caprarola a conclusione dell’indagine scaturita dalle numerose denunce presentate contro di lui.

Le vittime esasperate dalle violenze subite e costrette anche a cambiare le loro abitudini di vita, hanno sporto denuncia nei confronti del responsabile per quanto stava loro accadendo. I militari di Caprarola raccolte tutte le denunce e svolti i relativi accertamenti, hanno proposto all’autorità giudiziaria una richiesta per l’emissione di un provvedimento coercitivo. La Procura della repubblica, sposando tesi investigativa dell’Arma, ha emesso un provvedimento di carcerazione nei confronti dell’uomo per porre fine ai suoi presunti comportamenti illeciti.