Ruba un’auto e finisce in manette dopo un inseguimento. E’ accaduto mercoledì mattina a Capranica dopo una richiesta d’intervento per il furto di una autovettura Fiat Panda rubata nel parcheggio di un esercizio commerciale. Immediatamente è stata diramata la nota di ricerca alle pattuglie in servizio in quel momento e alle altre Centrali operative dei carabinieri presso le Compagnie distaccate presenti nella provincia. Ed infatti pochi minuti dopo la pattuglia della Stazione di Capranica ha intercettato il mezzo sulla strada regionale Cassia. Dopo un breve inseguimento, i militari sono riusciti a bloccare l’autovettura con a bordo un pregiudicato 50 enne romano, residente ad Anguillara Sabazia che è stato arrestato. L’Autorità Giudiziaria dopo il rito direttissimo ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza.