LADISPOLI – L’attesa era per almeno 10mila persone, battendo il record di Nek nel precedente Capodanno. Il concertone targato 2026 invece non ha portato più di 4mila spettatori in piazza Falcone nonostante i comuni limitrofi del litorale nord non abbiano presentato alcun evento per la serata di San Silvestro. Evidentemente molti giovani hanno preferito comunque recarsi altrove mentre le famiglie non hanno rinunciato al Cenone. Poco importa per l’amministrazione comunale che plaude alla riuscita dello show. «Migliaia di giovani, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero – è quanto scritto dal primo cittadino, Alessandro Grando -, hanno scelto di festeggiare l’arrivo del nuovo anno a Ladispoli, riempiendo piazza Falcone di energia, entusiasmo e voglia di stare insieme. Un evento riuscitissimo, reso ancora più speciale dalle incredibili esibizioni di Guè e Rose Villain, che hanno fatto cantare e ballare tutti i presenti». Poi il bilancio del sindaco. «Questo successo è il frutto di un grande lavoro di squadra – aggiunge - e quindi sento il dovere di ringraziare, uno per uno, tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa bellissima serata: la Pro Loco di Ladispoli guidata da Claudio Nardocci, i ragazzi del Servizio Civile, per l’impegno e la passione messi in campo, gli uffici comunali e in particolare quello al Turismo capitanato dall’assessore Marco Porro, la dirigente Francesca Picozzi, la responsabile Lia Senzamici e a tutto il loro staff». L’elenco di Grando è ancora lungo. «Alle Forze dell’ordine e alla Polizia locale – conclude - che hanno garantito sicurezza e serenità durante tutta la manifestazione. Grazie alle Associazioni di volontariato della Polizia di Stato, dei Carabinieri, Avalon e Croce Rossa Italiana di Santa Severa, per il loro supporto fondamentale. Grazie ai tecnici, agli operai, agli addetti alla sicurezza, agli operatori della Tekneko e a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte, per il lavoro silenzioso ma indispensabile. Un ringraziamento speciale anche alla Presidenza del Consiglio della Regione Lazio per aver sostenuto l’iniziativa con un contributo economico, credendo in questo evento e nella nostra città. Ed infine il ringraziamento più sentito va a tutti coloro che hanno scelto di trascorrere il Capodanno insieme a noi. È stato bellissimo!».