SANTA MARINELLA – Il maltempo recente ha distrutto numerose palafitte a Capo Linaro e provocato frane che minacciano il camminamento adiacente. Il Comune ha emesso un’ordinanza urgente vietando l’accesso alla zona fino al ripristino della sicurezza, consentendo l’ingresso solo a tecnici e ditte incaricate dei lavori. I concessionari delle palafitte devono verificare lo stato delle strutture e rimuovere detriti pericolosi.

La fragilità del litorale era già nota: fondi regionali per la tutela della costa sono stati persi e ulteriori finanziamenti destinati al 2025 rischiano di non essere sufficienti. I cambiamenti climatici rendono più frequenti e violenti i temporali, aggravando erosione e danni a infrastrutture. La segretaria del PD locale, Lucia Gaglione, chiede interventi strutturali permanenti e l’attivazione di un piano straordinario da 90 milioni di euro per mitigare l’erosione del litorale, anche con fondi europei.