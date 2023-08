TARQUINIA – “A nome mio e a quello del Sindacato Italiano Balneari (Sib) Tarquinia, voglio ringraziare per l’eccellente servizio svolto in questi anni il luogotenente della Capitaneria di porto di Civitavecchia Fabio Tasca, che a settembre andrà a Roma per ricoprire un nuovo incarico al Ministero dell'Ambiente presso il Reparto ambientale marino». Lo dichiara in una nota la presidente del Sib Tarquinia Marzia Marzoli. «Nel rispetto delle diverse competenze sottolinea la Marzoli - ho avuto modo di collaborare con il luogotenente Tasca, apprezzandone professionalità, impegno e disponibilità, per realizzare importanti iniziative di prevenzione e sicurezza in mare e di sensibilizzazione sulle questioni dell'ambiente». «Come per il fiume Marta - afferma Marzia Marzoli - il tema centrale della balneazione di Tarquinia e delle nostre preoccupazioni per il mancato risanamento ambientale del corso d’acqua. Nei tanti eventi e incontri pubblici organizzati è stato sempre presente. Ha rappresentato un sicuro punto di riferimento istituzionale per noi operatori balneari, rigoroso ma anche pronto al confronto sulle tante problematiche che si pongono, in modo particolare, durante la stagione estiva. Al luogotenente Tasca rivolgo i migliori auguri di buon lavoro per il suo nuovo percorso professionale”.