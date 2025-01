FIUMICINO - «Autisti della società Trotta Bus sono sul piede di guerra per il mancato pagamento degli stipendi»: così i consiglieri di opposizione Ezio Di Genesio Pagliuca, capogruppo PD, Barbara Bonanni, capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche, Paolo Calicchio, consigliere comunale PD, denunciano la situazione “caos” in cui verserebbe il Tpl a Fiumicino.

«Non solo i dipendenti sono costretti a lavorare con mezzi non sicuri, cosa che mette a rischio anche l’incolumità dei cittadini, ma devono anche convivere con questo grave disagio economico. Dopo le promesse mancate, legate all’internalizzazione del servizio e alla risoluzione del problema, pertanto è necessario che il Comune di Fiumicino intervenga direttamente con il pagamento degli stipendi, come avevamo fatto noi in passato».

Sulla questione non è tardata la replica dell’assessore al Tpl Angelo Caroccia, che ha dichiarato: «L’Amministrazione Comunale è sempre attenta alla questione degli stipendi dei dipendenti della società Trotta che, ricordiamo, ha vinto un appalto ed è la compagnia che si occupa del TPL della nostra città e quindi responsabile delle retribuzioni al personale. – prosegue Caroccia -. L’opposizione afferma che quando era al governo ha pagato gli emolumenti, e questo corrisponde alla verità; ma si parlava di più di 5 mesi di ritardo, mentre ora è passata una settimana».

«Reputo comunque grave che dei dipendenti siano costretti ad attendere anche solo un giorno per riscuotere ciò che gli è dovuto, - ha aggiunto Caroccia - le famiglie devono poter contare sulla puntualità dello stipendio. Ed è per questo che l’Amministrazione Comunale ha provveduto più volte, anche in altre occasioni, a sollecitare la compagnia di trasporti sia verbalmente che per iscritto, ma quando il ritardo è relativamente breve non abbiamo la possibilità di intervenire in maniera repentina per fare noi un pagamento al posto della società. Direi piuttosto che aver aspettato più di 5 mesi per pagare gli stipendi ai dipendenti Trotta, non sia un vanto da portare avanti da parte dell’opposizione», ha concluso l’assessore.