CERVETERI - I lavori sulla A12 proseguono e per i pendolari si prevedono ancora giorni di passione. Svincolo chiuso a Cerveteri, infatti, per consentire agli operai di proseguire col cantiere. Da ieri e fino al 9 febbraio non sarà così possibile accedere all'autostrada Roma - Civitavecchia in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene dall'Aurelia, dalle 20 alle 8 del giorno successivo. Ma non è tutto. Dalle 8 alle 20 sarà inoltre "off limit" la corsia di sorpasso in direzione Aurelia dal chilometro 27 al 29,600 dell’A12. In alternativa gli automobilisti potranno utilizzare la statale all'altezza di Torrimpietra (per chi deve proseguire verso Roma) e di entrare sulla A12 a Santa Severa - Santa Marinella per chi è diretto a Civitavecchia. Lavori e chiusura a parte, i cittadini attendono fiduciosi l'avvio dei lavori per la realizzazione di una rotatoria che possa finalmente snellire e meglio canalizzare il traffico sulla Settevene Palo. Negli anni sono stati numerosi gli incidenti stradali, anche gravi, che si sono verificati in quel tratto di strada. Un'altra rotatoria è stata invece chiesta dall'amministrazione comunale etrusca sull'Aurelia all'incrocio con via Fontana Morella. La richiesta ad Anas è stata inoltrata, bisognerà capire, però, se l'opera sarà realizzata o meno. E a proposito di cantieri: giornate di passione anche all'ingresso tra via Settevene Palo, via Settevene Palo Nuova e l'area San Paolo nei pressi dello stadio Galli per i lavori di restyling del manto stradale resi possibili da un finanziamento di Città Metropolitana.

