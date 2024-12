Proseguono i lavori di riqualificazione di piazza Crispi. Per consentire tali interventi, da domani, mercoledì 17 luglio, fino al termine dei lavori, si rendono necessarie alcune modifiche alla circolazione veicolare. Nel dettaglio, per quanto riguarda piazza Crispi, sarà interdetto il traffico veicolare nella porzione di area compresa tra viale R. Capocci e la chiesa di Santa Maria della Verità (per una larghezza di circa 20 mt), sarà istituito il doppio senso di circolazione nella porzione di area compresa tra il sottopassaggio pedonale e il confine dell'area ferroviaria, sarà inoltre chiuso l'accesso alla piazza con provenienza da via Lorenzo da Viterbo.

Per quanto riguarda, nello specifico, via Lorenzo da Viterbo, sarà vietato l'accesso nel tratto compreso tra via Pietro Vanni e piazza Crispi (ad eccezione dei residenti che potranno circolare nel doppio senso di marcia).

Come già illustrato nel corso del recente incontro tra l'amministrazione, residenti e commercianti della zona, tali interventi saranno realizzati nei mesi estivi, in quanto periodo con minor concentrazione di traffico. I lavori saranno ultimati prima dell'inizio delle scuole. Tra gli interventi si ricorda lo spostamento dell’edicola, che sarà collocata in uno spazio appositamente creato nei pressi del museo civico, la realizzazione di una zona di rispetto, sulla piazza, di fronte alla chiesa e al museo, dove troveranno collocazione fioriere, alberi e panchine. Sarà inoltre realizzata un'ampia zona da destinare agli stalli per i motorini che aumenteranno di circa 35 unità rispetto a quelli attuali, mantenendo inalterato il numero dei parcheggi dedicati alle auto.

