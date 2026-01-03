Non si aspettava la visita a sorpresa dei poliziotti nella sua abitazione dove deteneva un quantitativo importante di stupefacenti pronto per essere immesso sul mercato di spaccio. Un uomo, classe 1975, residente a Bagnoregio, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo particolarmente intensificati anche nella provincia, in concomitanza con le festività di fine anno, gli uomini della Sezione Narcotici della Squadra Mobile di Viterbo, coadiuvati dai colleghi del reparto cinofili della Polizia di Stato con al seguito due cani specializzati nella ricerca di droga, hanno fatto irruzione in un appartamento di Bagnoregio trovandosi di fronte ad un vero e proprio cantiere di spaccio allestito dal proprietario dell’abitazione, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti penali e di polizia. Nel corso della perquisizione venivano infatti rinvenuti e sequestrati quasi 650 grammi di cocaina e 700 grammi di hashish, oltre a piccoli quantitativi di eroina, ketamina e MDMA. Rinvenuta e sequestrata, inoltre, la somma in contanti di 5 mila euro suddivisa in banconote di vario taglio e due bilancini di precisioni utilizzabili per il confezionamento delle dosi.

Al termine della perquisizione l’uomo è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

