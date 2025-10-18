Nasconde droga in casa dove sta scontando i domiciliari, scoperto tenta di disfarsene ma arriva a una colluttazione con i carabinieri. È accaduto lo scorso 7 ottobre quando i militari della Stazione di Canino, con il supporto del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tuscania, hanno arrestato un 43enne del posto, già agli arresti domiciliari per precedenti reati. Recatisi presso l’abitazione dell’uomo per effettuare normali controlli e notifiche, i carabinieri militari hanno notato alcuni involucri sospetti per cui hanno proceduto a una perquisizione. Nonostante il tentativo dell’uomo di liberarsi di diversi involucri risultati contenere sostanze stupefacenti di varia natura, i carabinieri lo hanno bloccato. Nel corso delle concitate fasi successive, è nata una colluttazione tra l’uomo e i militari, prontamente sedata.

Al termine dell’operazione, i carabinieri hanno recuperato oltre 60 grammi di cocaina, 10 grammi di crack, 13 grammi di hashish, 2 grammi di marijuana, due bilancini di precisione, vario materiale per il taglio delle sostanze stupefacenti, telefoni cellulari e la somma contante di circa 800 euro.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Viterbo.