SANTA MARINELLA - «Promesse tante, fatti pochi. Il sindaco aveva garantito risorse per il nostro canile, ma guardando il bilancio 2025-2027 le certezze svaniscono». Stefano Marino della lista Io amo Santa Marinella chiede conto dei fondi promessi dal sindaco. «Dove sono i fondi promessi? - domanda Marino - Tra le tante voci di spesa, il benessere animale sembra un argomento dimenticato, nascosto dietro numeri che non parlano chiaro. Nessun documento ufficiale fornisce dettagli concreti sul destino del canile e dei suoi ospiti, lasciando i cittadini ancora una volta nell'incertezza. Santa Marinella merita di più. Il benessere dei nostri amici a quattro zampe merita rispetto e impegno concreto, non parole vuote e promesse non mantenute. Se fossimo al governo della città, investiremmo risorse adeguate per garantire fondi certi e azioni concrete, migliorando la qualità della vita di tutti, uomini e animali». «Chiediamo risposte - incalza Marino - Sindaco, dica ai cittadini se manterrà la parola data o se il canile sarà ancora una volta dimenticato. La trasparenza e la serietà nell’amministrazione sono un dovere, non un’opzione».

