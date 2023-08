LADISPOLI – Convivenza molto difficile in centro tra vicini per un cane che abbaia continuamente dalla mattina alla sera, spesso anche di notte. Una situazione che ha spinto alcuni cittadini a segnalare la questione all’amministratore condominiale che a sua volta ha inviato una lettera sia alla Polizia locale che alle Guardie zoofile. A distanza di 10 giorni però – raccontano gli abitanti da via Napoli – tutto è rimasto invariato. Si sentono anche dei guaiti del cagnolino a volte lasciato in balcone.

Ultimamente, non solo a Ladispoli, è sempre più sensibile la tematica legata al trattamento degli amici a quattro zampe. Tanti altri casi come questo sono stati monitorati anche nella vicina Cerveteri dai colleghi volontari che hanno effettuato dei controlli negli appartamenti dove erano stati segnalati dei cani che abbaiavano o che si lamentavano perché abbandonati sul terrazzo. C’è anche il discorso legato ai rumori molesti che spezzano il sonno o il riposo legittimo degli stessi condomini. Negli ultimi tempi a protestare anche i residenti che vivono vicino alle giostre di via Firenze.

