CIVITAVECCHIA – Qualcosa di muove per il cancello chiuso ormai da più di una settimana, che dal parcheggio di fronte ai Santi Martiri Giapponesi conduce direttamente al piazzale della stazione ferroviaria. Proprio ieri dal comitato pendolari hanno fatto notare come «parte della recinzione che delimita il parcheggio dall'area di stazione è stata rimossa - hanno spiegato - e la zona circostante è stata interdetta. L'ipotesi più probabile è che si tratti di un cantiere per realizzare il nuovo accesso alla stazione». E in effetti la conferma arriverebbe proprio da Rfi, nella risposta inviata ad una richiesta da parte di un cittadino. «La chiusura del cancello - spiegano - si è resa necessaria poiché a breve, su tale asset di RFI, verranno eseguiti lavori di pavimentazione che non garantiranno il transito in sicurezza dei viaggiatori. Per permettere quindi un comodo accesso ai suddetti viaggiatori, che quotidianamente usufruiscono del parcheggio, RFI ha proposto al Comune di Civitavecchia l'apertura di un accesso pedonale in prossimità delle strisce pedonali, per realizzare accesso diretto al marciapiede di stazione e diminuire la distanza da percorrere per accedere ai binari; i lavori per la realizzazione del suddetto varco sono già iniziati».

