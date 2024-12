CERVETERI - È finalmente tornata alla normalità la situazione idrica a Campo di Mare. Nei giorni scorsi il sindaco Elena Gubetti aveva firmato l’ordinanza di non potabilità. Le analisi effettuate sulla fontanella di piazza Prima Rosa avevano fatto emergere la presenza di escherichia coli nell’acqua.

Da lì il divieto di utilizzarla per scopi potabili e l’invio di un’autobotte in zona.

LE CRITICHE DEL COMITATO CITTADINO CERENOVA - CAMPO DI MARE

Sulla vicenda era intervenuto nei giorni scorsi anche il comitato cittadino Cerenova Campo di Mare che aveva puntato il dito contro l’assenza di informazioni alla popolazione da parte dell’amministrazione comunale. «Da informazioni raccolte - avevano spiegato- siamo venuti a conoscenza che il Sian (Servizi igiene degli Alimenti e nutrizione) ha ripetuto le analisi dell'acqua raccolte in piazza Prima Rosa, ad oggi però il divieto è ancora in essere. Al di là della situazione assurda di trovare batteri fecali nell'acqua, i cittadini sono spaesati e senza aggiornamenti». Tanto che i cittadini si chiedevano per quanto ancora sarebbe durato il divieto di potabilità

L’ANNUNCIO DEL COMUNE

Tutto bene quel che finisce bene. Proprio ieri l’amministrazione ha infatti annunciato il rientro dei parametri. L’acqua dunque è tornata potabile. «Le attività messe in essere con speditezza dal nostro ufficio ambiente hanno consentito il ripristi immediato di tutti i valori che erano risultati fuori norma e avevano portato all'emissione dell'ordinanza. Ringrazio l'Asl per la fruttuosa collaborazione di queste ore che ci ha consentito di togliere il divieto prima del Natale».

