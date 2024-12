TARQUINIA - Si è concluso con il migliore dei risultati il Dart 18 World Championship che ha visto posizionarsi al vertice del podio l’equipaggio italiano di Andrea e Marco Tramutola di Assonautica Tarquinia G. Maffei. I due fratelli romani, che da anni frequentano Tarquinia e sono cresciuti velisticamente dentro la asd assonautica, hanno conquistato il titolo di Campioni del mondo riempiendo di orgoglio l’associazione sportiva organizzatrice del mondiale che così ha doppiamente festeggiato l’esito della manifestazione.

Giornate intense e complicate dalle avverse condizioni meteorologiche hanno animato lo svolgimento dell’evento che ha avuto luogo nel tratto di mare antistante il camping Tuscia Tirrenica di fronte al quale é stata allestita l’imponente tensostruttura che ha ospitato per otto giorni l’Area Village del mondiale.

La spiaggia è stata letteralmente “invasa” dagli oltre 90 catamarani provenienti da Francia, Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Svizzera, Irlanda, Germania e naturalmente Italia. Lo spettacolo degli equipaggi in sfida sull’acqua é stato apprezzato dai bagnanti sulla riva, ha incuriosito surfisti e kitesurfisti degli stabilimenti e delle associazioni vicine e si é offerto in tutta la sua scenografica bellezza fin dall’altro di Tarquinia città da dove tanti cittadini hanno seguito e ripreso dai propri terrazzi e balconi il campionato.

Allerta meteo, burrasche e onde alte hanno condizionato il programma e messo a rischio la sicurezza dei partecipanti costringendo l’organizzazione a dare lo stop alle regate in una delle giornate di gara, fortunatamente recuperata consentendo lo svolgimento del numero minimo di prove necessarie per considerare valido il campionato.

Su otto regate complessive i ragazzi di Assonautica Tarquinia sono arrivati al podio ben 6 volte dimostrando di aver meritato l’appellativo di “golden boys” e la conquista del titolo assoluto difendendo il vantaggio guadagnato sui concorrenti inglesi Grant ed Ella May Piggott e David Lloyd con Jojo Trafford che alla fine hanno conquistato il secondo e terzo gradino del podio.

Tanti i ragazzi di Tarquinia e Civitavecchia iscritti: i giovanissimi e bravissimi Leonardo e Francesco Ricci secondi nella categoria U21, Flavio Scappini in gara con Claudia Proli, Chiara Proli con Claudia Cecchini e naturalmente Andrea e Marco Tramutola, quest’ultimo già protagonista della storica prima vittoria dell’Italia ai mondiali Dart del 2018 sul Lago di Como. A vincere non sono stati solo i concorrenti in gara ma la stessa Assonautica di Tarquinia Giuseppe Maffei che ha organizzato l’evento in collaborazione con la Dart 18 Italia asd sotto la presidenza di Giorgio Vincenti, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, con il patrocinio e contributo della Città di Tarquinia.

“Un orgoglio per tutti- dichiara il Presidente della asd Assonautica Tarquinia che ha dedicato con il suo team la vittoria dei Tramutola alla memoria dell’ex Presidente Giuseppe Maffei da cui l’asd ha preso il nome - un evento faticoso , una grande sfida ma entusiasmante per dimensione e rilevanza che ha portato Tarquinia per oltre una settimana al centro dell’attenzione del mondo della vela ed in particolare della classe Dart18, frutto di un lavoro di squadra di un ristretto numero di persone tra consiglieri e soci della asd che hanno svolto un lavoro eccezionale, senza il quale non sarebbe stato possibile portare il mondiale a Tarquinia e che desidero pubblicamente ringraziare insieme a tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA