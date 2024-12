CIVITAVECCHIA – Fiamme alte a Campo dell’Oro. I Vigili del fuoco sono intervenuti poco fa per un incendio ad un camper, in via Toscana. In corso le operazioni di spegnimento dell’incendio.

Il mezzo è andato completamente distrutto, avvolto dalle fiamme: dall’interno i Vigili del fuoco hanno estratto anche due bombole gpl. La rapidità delle operazioni di spegnimento hanno evitato il coinvolgimento di altri mezzi in sosta.