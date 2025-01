MONTALTO DI CASTRO – Il Comune di Montalto, in collaborazione con i Carabinieri Forestali del Reparto per la Biodiversità di Roma, ha avviato una campagna di raccolta degli alberi di Natale che dopo aver rallegrato le festività natalizie potranno continuare a vivere anziché finire in discarica.

«Grazie a questa collaborazione - spiega l’amministrazione comunale - una ventina di abeti rossi installati tra le vie del paese per le festività natalizie troveranno una nuova casa presso gli Altipiani di Arcinazzo, località montana a cavallo tra la provincia di Frosinone e quella di di Roma. Gli abeti così recuperati saranno piantati in pieno campo per essere destinati ad iniziative di educazione ambientale destinate alle scolaresche. Ringraziamo i Carabinieri forestali per questa opportunità che ha permesso di restituire gli abeti rossi alla natura facendo sì che la scelta di addobbare questi alberi per le festività sia diventata una occasione per fare un regalo all’ambiente”.

