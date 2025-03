Un incidente stradale questo pomeriggio sulla Teverina ha mandato in tilt il traffico.

Per cause ancora in corso d’accertamento, un camion ha perso il carico e si è ribaltato finendo di traverso sulla carreggiata.

Il fatto è avvenuto all’altezza del b&b che si trova a circa un chilometro dall’incrocio per Grotte Santo Stefano in direzione Celleno.

Il camionista è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale in codice giallo ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso, i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno provveduto a deviare la circolazione stradale.

Circolazione che è tornata alla normalità dopo la rimozione del mezzo.